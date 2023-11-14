Это успех! Starfield получила всего одну номинацию на The Game Awards среди многочислен...

Это успех! Starfield получила всего одну номинацию на The Game Awards среди многочисленных категорийДо десятой ежегодной церемонии Game Awards осталось меньше месяца, и ее создатель и ведущий Джефф Кили (Geoff Keighley) наконец-то объявил номинантов 2023 года.