Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Казани после атаки дронов

Аэропорт Казани снова отправляет и принимает рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко сообщил, что на запасные аэродромы за это время ушли пять самолетов.
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