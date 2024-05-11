«Побег из курятника» — бегущие из незалежной уже хотят не кружевных трусиков и в ЕС, а «спокойствия и денег»

Ксения Фотина

С какой стати нужно заниматься какой-то фильтрацией и пр., во время Специальной Военной Операции! Подобное допустимо только по окончанию СВО и полной Победы над украинским фашизмом. Превратили Шереметьево в ночлежный дом? Для кого? Для тех, кто похохатывая над обнаглевшим пианистом-юмористом, ринулся за него голосовать, а сейчас кинулись пристраивать к российским очагам? Ищут спасения у тех, кто кроме, как " на гиляку" ни на что не способны?! Возмутительно! Закрыть Шереметьево, как какой-то фильтрующий блок пост. Подгонять автобусы и за счет этих ядовитых перекати поле, оправлять к их хуторам, куреням и прочим адресам. И никаких предложений вступить по контрактам в наши войска. В конце-то концов, когда у нас перестанут играться в добреньких все прощающих Иванушек-дурачков?! А это ничего, что чуть ли не каждый день в русских городах погибает то один, то другой (другие) мирный житель, а в Шереметьево вынуждены возиться с продажными приспособленцами и лицемерными, трусливыми тварями?! Кто нам друг, товарищ и брат давно уже в России. Надо же. наконец-то проявить уважение и к самим себе. Или это не так ?!