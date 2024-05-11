Киевский курятник хотят покинуть все, в ком ещё осталась хоть толика здравомыслия. Только вот вектор побега изменился сегодня с европейского на российский.
«Побег из курятника» — бегущие из незалежной уже хотят не кружевных трусиков и в ЕС, а «спокойствия и денег»
Комментарии
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Людмила Суханова
Лживые, хитрые, жадные хатоскрайники полезли. Донбасс с первого дня был против "кружевных трусиков" и это всем известно! А всё остальное население возомнили себя самыми умными-продвинутыми, пусть там остаются и гибнут. Предатели нигде не нужны.
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9 час.
tsan tsan
И всенепременно под конвоем женщин Донбасса.
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9 час.
Ксения Фотина
С какой стати нужно заниматься какой-то фильтрацией и пр., во время Специальной Военной Операции! Подобное допустимо только по окончанию СВО и полной Победы над украинским фашизмом. Превратили Шереметьево в ночлежный дом? Для кого? Для тех, кто похохатывая над обнаглевшим пианистом-юмористом, ринулся за него голосовать, а сейчас кинулись пристраивать к российским очагам? Ищут спасения у тех, кто кроме, как " на гиляку" ни на что не способны?! Возмутительно! Закрыть Шереметьево, как какой-то фильтрующий блок пост. Подгонять автобусы и за счет этих ядовитых перекати поле, оправлять к их хуторам, куреням и прочим адресам. И никаких предложений вступить по контрактам в наши войска. В конце-то концов, когда у нас перестанут играться в добреньких все прощающих Иванушек-дурачков?! А это ничего, что чуть ли не каждый день в русских городах погибает то один, то другой (другие) мирный житель, а в Шереметьево вынуждены возиться с продажными приспособленцами и лицемерными, трусливыми тварями?! Кто нам друг, товарищ и брат давно уже в России. Надо же. наконец-то проявить уважение и к самим себе. Или это не так ?!
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6 час.
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