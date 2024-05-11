СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Цыганов
    Больше терактом пахнет. Небольшие теракты на голубых автобусах.Автобус в Мойке: ...
  • Виктор Луговой
    Я, честно сказать, давно почти не езжу автобусами и как-то не уследил, в чём заключалась упомянутая транспортная рефо...Автобус в Мойке: ...
  • Искандер
    Одним из главных постулатов генетических работ на эту тему является первостепенная важность ГЕОГРАФИЧЕСКИХ, а не язык...Указом Владимира ...

«Побег из курятника» — бегущие из незалежной уже хотят не кружевных трусиков и в ЕС, а «спокойствия и денег»

«Побег из курятника» — бегущие из незалежной уже хотят не кружевных трусиков и в ЕС, а «спокойствия и денег»

Киевский курятник хотят покинуть все, в ком ещё осталась хоть толика здравомыслия. Только вот вектор побега изменился сегодня с европейского на российский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Суханова
Лживые, хитрые, жадные хатоскрайники полезли.  Донбасс с первого дня был против &quot;кружевных трусиков&quot; и это всем известно! А всё остальное население возомнили себя самыми умными-продвинутыми, пусть там остаются и гибнут. Предатели нигде не нужны.
Ответить
9 час.
tsan tsan
И всенепременно под конвоем женщин Донбасса.
Ответить
9 час.
Ксения Фотина
С какой стати нужно заниматься какой-то фильтрацией и пр., во время Специальной Военной Операции! Подобное  допустимо только по окончанию СВО и полной Победы над украинским фашизмом. Превратили Шереметьево в ночлежный дом? Для кого? Для тех, кто похохатывая над обнаглевшим пианистом-юмористом, ринулся за него голосовать, а сейчас кинулись пристраивать к российским очагам? Ищут спасения у тех, кто кроме, как &quot; на гиляку&quot; ни на что не способны?! Возмутительно! Закрыть Шереметьево, как какой-то  фильтрующий блок пост. Подгонять автобусы и за счет этих ядовитых перекати поле, оправлять  к их хуторам, куреням и прочим адресам. И никаких предложений вступить по контрактам в наши войска. В конце-то концов, когда у нас перестанут играться в добреньких все прощающих Иванушек-дурачков?!  А это ничего, что чуть ли не каждый день в русских городах погибает то один, то другой (другие) мирный житель, а в Шереметьево вынуждены возиться с продажными приспособленцами и лицемерными, трусливыми тварями?! Кто нам друг, товарищ и брат давно уже в России. Надо же. наконец-то проявить уважение и к самим себе. Или это не так ?!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх