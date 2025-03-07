Глава киевского режима Владимир Зеленский закончит свою жизнь точно также, как лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини, поскольку является препятствием для нормализации отношений между двумя великими державами − Россией и США, заявил экс-советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор.