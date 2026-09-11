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Туск: Польша намерена создать собственный аналог Starlink

Польша планирует создать собственную систему спутниковой связи по аналогии со Starlink. Об этом 11 сентября заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

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