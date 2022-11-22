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Принцесса Диана больше любила младшего сына Гарри, чем старшего Уильяма – рассказал повар королевской семьи

Принцесса Диана больше любила младшего сына Гарри, чем старшего Уильяма – рассказал повар королевской семьи

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе. Водитель, который управлял автомобилем, не смог справиться с управлением, когда пытался уйти от преследований папарацци.

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