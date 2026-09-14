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Царьград

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Автоюрист Славнов: закрытие номеров снегом грозит штрафом 5000 рублей

Автоюрист Славнов: закрытие номеров снегом грозит штрафом 5000 рублей

Автоюрист Дмитрий Славнов объяснил, что наказание за нечитаемый номер на автомобиле зависит от причины.

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