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Журнал «Профиль»

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Атаки БПЛА 17 августа: сбит 641 дрон, Ростов-на-Дону частично обесточен, в Ярославской области горел НПЗ

Силы и средства ПВО за ночь в четверг, 17 сентября 2026 года, перехватили и уничтожили 641 украинский беспилотник над Россией, сообщило Минобороны РФ.

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