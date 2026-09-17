Атаки БПЛА 17 августа: сбит 641 дрон, Ростов-на-Дону частично обесточен, в Ярославской области горел НПЗ

Силы и средства ПВО за ночь в четверг, 17 сентября 2026 года, перехватили и уничтожили 641 украинский беспилотник над Россией, сообщило Минобороны РФ.
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Одно и тоже ,одно и тоже ...Где результат ? Где ПВО ? Это демонстрация беспомощности ВСРФ!