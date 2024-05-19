«Это Россия мстит таджикам за работу в Европе»: новый суд по «Крокусу» вызвал истерику в Таджикистане

Фигуранту дела о нападении на «Крокус» Мухаммадсобиру Файзову продлили арест на три месяца. Это решение вызвало бурную реакцию в Таджикистане, многие жители которого обижены на Россию.
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