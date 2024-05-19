«Это Россия мстит таджикам за работу в Европе»: новый суд по «Крокусу» вызвал истерику в Таджикистане

Ирина

Вот этих, кто оправдывает этих ублюдков, пожизненно не пускать в Россию!А если тут, то найти и выписать билет в один конец. Только один здравомыслящий таджик оказался в целой череде этих писцов. Остальные - это кишлачные овцы и бараны, без мозгов, без совести и без образования!