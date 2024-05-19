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«Это Россия мстит таджикам за работу в Европе»: новый суд по «Крокусу» вызвал истерику в Таджикистане

Фигуранту дела о нападении на «Крокус» Мухаммадсобиру Файзову продлили арест на три месяца. Это решение вызвало бурную реакцию в Таджикистане, многие жители которого обижены на Россию.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Пусть все кто сочувствует этим нелюдям испытают то что выпало несчастным пострадавшим.
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18 мин.
Александр Корякин
Надо ли опровергать дебильные аргументы дебилов?
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14 мин.
Ирина
Вот этих, кто оправдывает этих ублюдков, пожизненно не пускать в Россию!А если тут, то найти и выписать билет в один конец. Только один здравомыслящий таджик оказался в целой череде этих писцов. Остальные - это кишлачные овцы и бараны, без мозгов, без совести и без образования!
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7 мин.

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