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В Орле «Авилон» построит ЖК «Счастье» за 2,1 млрд рублей

В Орле «Авилон» построит ЖК «Счастье» за 2,1 млрд рублей

В Орле на Наугорском шоссе, 15 в рамках первого этапа строительства появится 25-этажный жилой дом.  ООО «Специализированный застройщик Авилон-2» опубликовало проектную декларацию по строительству жилого комплекса комфорт-класса «Счастье».

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