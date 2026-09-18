В Орле «Авилон» построит ЖК «Счастье» за 2,1 млрд рублей

В Орле на Наугорском шоссе, 15 в рамках первого этапа строительства появится 25-этажный жилой дом. ООО «Специализированный застройщик Авилон-2» опубликовало проектную декларацию по строительству жилого комплекса комфорт-класса «Счастье».
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