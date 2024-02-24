Как Канада превращается в лабораторию эффективной утилизации населения

20 февраля на форуме Агентства стратегических инициатив президент Путин в ответ на вопрос студентки из Италии заявил, что можно и даже нужно способствовать иммиграции в РФ (или, как это было сказано, импатриации) жителей западных стран, которые разделяют традиционные ценности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии