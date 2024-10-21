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Лента новостей Крыма

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Мать вывела двоих детей, а третьего не успела: в Крыму погиб двухлетний малыш

Мать вывела двоих детей, а третьего не успела: в Крыму погиб двухлетний малыш

В результате пожара, который произошел в Красногвардейском районе Крыма в воскресенье, 20 октября, погиб ребенок 2022 года рождения.

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