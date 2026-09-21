Полицейские напомнили родителям о цифровой безопасности детей

Сотрудники полиции и представители Общественного совета рассказали о признаках, которые могут указывать на попытки вовлечения несовершеннолетних в противоправные схемы.
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