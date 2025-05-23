Посол Келин: Скрипалям не дали участвовать в расследовании гибели Стерджес

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что Сергею и Юлии Скрипалям по фиктивным причинам отказали в возможности участвовать в расследовании гибели гражданки Великобритании Дон Стерджес в 2018 году.
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