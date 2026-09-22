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В России купили автомобиль за 480 млн рублей

В России купили автомобиль за 480 млн рублей

В августе в России поставили на учет новый Bugatti W16 Mistral — первый новый автомобиль марки в стране с 2013 года, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

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