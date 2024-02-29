Театр абсурда
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Театр абсурда

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Макрон, пробный шар и пробная оглобля

Макрон, пробный шар и пробная оглобля

Нет, Макрон не оговорился, не пошутил и не блефует. И даже не пугает. Макрон бросил очередной пробный шар с целью оценить нашу реакцию (правильнее сказать, это его бросили в качестве пробного шара).

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Комментарии
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Юрий анин
А какая главная мечта США? Главная мечта США – ввести в их любимую страну силы Северо-атлантической банды (простите, альянса). И они ищут разные, максимально безопасные для себя, способы такого ввода: анализируют, просчитывают, подталкивают... Катают шары...Все они мечтают побыть Наполеонами, особенно если нет большого риска отхватить пи....лей, в общем, получить достойный ответ.
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16 час.
Юрий анин
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16 час.
Nikolia Vovchenko
Как нехорошо,автор,так поступать....Да,вы озвучили всего лишь заявление ,вроде бы как идиота,но...Не просто же так оно ляпнуло то,что пришло в его&quot;радужную головку&quot; и было ведь что такое,что заставило Запад прийти к такому решению и есть то,что вы не сказали(или боитесь сказать)
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15 час.

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