Макрон, пробный шар и пробная оглобля

А какая главная мечта США? Главная мечта США – ввести в их любимую страну силы Северо-атлантической банды (простите, альянса). И они ищут разные, максимально безопасные для себя, способы такого ввода: анализируют, просчитывают, подталкивают... Катают шары...Все они мечтают побыть Наполеонами, особенно если нет большого риска отхватить пи....лей, в общем, получить достойный ответ.

Nikolia Vovchenko

Как нехорошо,автор,так поступать....Да,вы озвучили всего лишь заявление ,вроде бы как идиота,но...Не просто же так оно ляпнуло то,что пришло в его"радужную головку" и было ведь что такое,что заставило Запад прийти к такому решению и есть то,что вы не сказали(или боитесь сказать)