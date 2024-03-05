По дороге в Барнаул задержали наркокурьера, имевшего крупные тайники в городах Сибири

В столицу Алтайского края он вез почти 6 кг разных наркотиков В Алтайском крае задержали наркокурьера, обеспечивавшего работу межрегионального канала поставок наркотических средств в особо крупном размере, сообщает региональная ФСБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии