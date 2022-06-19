Сотни жителей Владивостока останутся без воды в июне - дата, адреса

В Примгидромете сообщают, что примерно с 03:00 до 21:00 холодной воды не будет по следующим адресам: Проспект Столетия Владивостока 1-9а, 26-28д; Улица Авроровская 25, 29; Улица Амурская 1, 3, 4, 6; Улица Днепровская 3, 7, 9/1; Улица Ильичева 3а; Улица Комсомольская 9в; Улица Красного Знамени 10, 9; Улица Нефтеветка 4; Улица Острякова 42/3; Улица Печорская 2, 2а, 3, 5; Переулок Павленко 6; Улица Посьетская 40, 46, 29, 29а, 29б, 28а; Улица Садовая 25а, 22; Улица Уткинская 5а; Улица Хабаровская 5, 7, 3.