Министры иностранных дел Анголы и Мали посетят Китай

Пекин, 4 декабря /Синьхуа/ -- По приглашению члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел КНР Ван И глава МИД Анголы Тете Антониу и глава МИД Мали Абдулай Диоп в период с 5 по 8 и с 6 по 10 декабря соответственно посетят Китай с официальными визитами, объявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.