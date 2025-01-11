Джуд Лоу сыграет Владимира Путина. Что об этом известно?

Deadline: Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник» Британский актер Джуд Лоу сыграет президента России Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник», который снимет французский режиссер Оливье Ассайас.
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