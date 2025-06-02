Дворец Чираган в Стамбуле выбрали местом для переговоров из-за вместимости

Выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места для проведения второго раунда переговоров между делегациями России и Украины обусловлен его вместительностью и стремлением Турции продемонстрировать свои достопримечательности, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецких дипломатических кругах.