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Армия США ищет возможность перевести парк техники на электрическую тягу

Армия США ищет возможность перевести парк техники на электрическую тягу

Для оборонной промышленности США создание гибридных и полностью электрических транспортных средств для американской армии - очень важный шаг.

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