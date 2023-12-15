Конец "зеленому шапито". Сколько стоил визит Зеленского в США? И зачем он туда поехал?

Natalija Osminina Так России он и на фиг не нужен. Но если Зеленский станет не нужным США, то ликвидировать его они будут "русскими ракетами". Вы мой юмор насчет клятой москальской ракеты не поняли.

Михаил Абросимов Всё правильно. В хохляндии сейчас процветает карго-культ, поэтому все их главные шаманы ходят в карго-штанах.