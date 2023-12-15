Редчайший случай, но нельзя не согласиться с депутатом украинской Рады Алексеем Гончаренко, который указал на мелкую, но очень выразительную деталь.
Конец "зеленому шапито". Сколько стоил визит Зеленского в США? И зачем он туда поехал?
Комментарии
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Natalija Osminina
Так России он и на фиг не нужен. Но если Зеленский станет не нужным США, то ликвидировать его они будут "русскими ракетами". Вы мой юмор насчет клятой москальской ракеты не поняли.
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6 час.
Михаил Абросимов
Всё правильно. В хохляндии сейчас процветает карго-культ, поэтому все их главные шаманы ходят в карго-штанах.
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4 час.
Геннадий Бережнов
Зелёная саранча в дорогих кроссовках нагрянула в США, но поздновато, денег там было мало! Поможет МВФ и уже дал почти млрд., не спрашивая о возврате под гарантии США и Запада!
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21 мин.
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