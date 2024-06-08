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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марцело Брозович: «Роналду – один из величайших футболистов мира. Можно всегда рассчитывать, что он забьет»

– Вам больше нравится играть против Криштиану или с ним? – Я предпочитаю играть с ним, так как всегда можно рассчитывать, что он забьет гол.

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