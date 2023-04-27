В ЛНР рассказали о безуспешных атаках ВСУ на краснолиманском направлении

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировались на краснолиманском направлении и безуспешно пытаются проводить атаки, сообщил 27 апреля подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировались на краснолиманском направлении и безуспешно пытаются проводить атаки, сообщил 27 апреля подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
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