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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Из «Балтики» уйдет спортивный директор Маргарян. В клубе решили перезапустить спортивный блок на фоне противостояния с Талалаевым

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян покинет клуб, об этом сообщает «Чемпионат». Специалист занимает должность в калининградском клубе с ноября 2023 года.

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