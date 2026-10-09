Из «Балтики» уйдет спортивный директор Маргарян. В клубе решили перезапустить спортивный блок на фоне противостояния с Талалаевым

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян покинет клуб, об этом сообщает «Чемпионат». Специалист занимает должность в калининградском клубе с ноября 2023 года.
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