Зеленский запросил у Запада ускоренную поддержку украинской армии

Владимир Зеленский признал нехватку боеприпасов и призвал западные страны ускорить поддержку ВСУ. Москва считает поставки оружия Украине препятствием для мирного урегулирования и вовлечением НАТО в конфликт.
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