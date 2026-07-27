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Царьград

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Зеленский запросил у Запада ускоренную поддержку украинской армии

Зеленский запросил у Запада ускоренную поддержку украинской армии

Владимир Зеленский признал нехватку боеприпасов и призвал западные страны ускорить поддержку ВСУ. Москва считает поставки оружия Украине препятствием для мирного урегулирования и вовлечением НАТО в конфликт.

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