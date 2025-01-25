В Архангельской области в субботу ожидается оттепель

Согласно прогнозу Северного УГМС, 25 января в регионе будет идти снег, также синоптики предупреждают о гололедицеСогласно прогнозу Северного УГМС, 25 января в регионе будет идти снег, также синоптики предупреждают о гололедицеВетер южной четверти 7-12 метров в секунду.
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