Крымские ученые разработали инновационный антибактериальный биогель

Инновационный лекарственный биогель, способный справляться с антибиотикорезистентностью и применяться в лечении ожогов, разработали ученые из Крымского федерального университета, сообщают 6 апреля «Известия».
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