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Иваново

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У мемориала «Красная Талка» в Иванове приступили к работам по масштабному преображению общественной территории

У мемориала «Красная Талка» в Иванове приступили к работам по масштабному преображению общественной территории

У мемориала «Красная Талка» в Иванове приступили к работам по масштабному преображению общественной территории • Во время рабочей поездки губернатор Станислав Воскресенский и врип главы города Иваново Александр Шаботинский встретились с жителями и авторами проекта и обсудили детали преображения.

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