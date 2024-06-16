У мемориала «Красная Талка» в Иванове приступили к работам по масштабному преображению общественной территории • Во время рабочей поездки губернатор Станислав Воскресенский и врип главы города Иваново Александр Шаботинский встретились с жителями и авторами проекта и обсудили детали преображения.