Поздравляем начальника ГУЛРРиГК Росгвардии Анатолия Маликова с Днем Рождения

17 декабря 2021 года отмечает свой День рождения начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант полиции Анатолий Анатольевич Маликов.
17 декабря 2021 года отмечает свой День рождения начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант полиции Анатолий Анатольевич Маликов.
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