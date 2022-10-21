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Заместитель Министра обороны России Татьяна Шевцова поздравила военных финансистов с их профессиональным праздником

Заместитель Министра обороны России Татьяна Шевцова поздравила военных финансистов с их профессиональным праздником

Как она отметила в своем поздравлении, сегодня личный состав финансово-экономической службы направляет все свои знания и опыт на своевременное и полное финансовое обеспечение ВС РФ.

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