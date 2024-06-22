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Плющев о 3-3 в финале Кубка Стэнли: «Флорида» подхватила синдром «ну одну игру из четырех мы заберем». На это нарывались многие команды»

«Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Пантерс», сравняв счет в серии (3-3). «То, что «Флорида» допускает много ошибок в обороне, факт.

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