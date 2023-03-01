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Директор «Барсы» Алемани отклонил предложение «Астон Виллы». Ему предлагали двойное увеличение зарплаты

Директор «Барсы» Алемани отклонил предложение «Астон Виллы». Ему предлагали двойное увеличение зарплаты

Директор «Барселоны» отказался от должности в «Астон Вилле». Как сообщает Marca, клуб из АПЛ был заинтересован в том, чтобы Матеу Алемани возглавил новый спортивный проект.

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