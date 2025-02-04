Арктике готовят горячий сценарий

У стран НАТО растет желание потеснить Россию в Заполярье. Судьба Арктического региона в последние недели активно обсуждается в связи со стремлением нового президента США Дональда Трампа отобрать у Дании Гренландию.
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