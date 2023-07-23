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В Хабаровске пьяная компания обокрала магазин игрушек

В Хабаровске пьяная компания обокрала магазин игрушек

Директор магазина в хабаровском поселке Березовка обратился за помощью в полицию. Утром в магазин зашла группа нетрезвых мужчин.

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