В Кургане главный технолог, главный механик и специалист по охране труда одного из предприятий получили по два года принудительных работ после гибели двух сотрудников.
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