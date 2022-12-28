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Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Осера», «ПСЖ» примет «Страсбур»

Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Осера», «ПСЖ» примет «Страсбур»

«Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Осером» в 16-м туре Лиги 1. Также в среду «ПСЖ» примет «Страсбур».

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