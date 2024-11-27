Озон Фармацевтика - стабильный рост

Один из лидеров отечественного фармрынка Озон Фармацевтика опубликовала результаты по МСФО за 9m2024, которые я предлагаю детально проанализировать, дополнив материал тезисами с конференц-звонка менеджмента.
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