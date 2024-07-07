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Царьград

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В Кемерове главврача клиники оштрафовали за нецелевое использование средств ОМС

В Кемерове главврача клиники оштрафовали за нецелевое использование средств ОМС

О нарушении сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что в Кемерове главврача клиники оштрафовали за нецелевое использование средств ОМС.

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