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Военное обозрение

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Немецкое авиастроение в межвоенный период: «пассажирский бомбардировщик» Junkers Ju-86

Немецкое авиастроение в межвоенный период: «пассажирский бомбардировщик» Junkers Ju-86

В 1934 году компаниям «Юнкерс» и «Хейнкель» было выдано техническое задание на разработку современного двухмоторного самолета, способного использоваться как в качестве скоростного авиалайнера, так и в качестве среднего бомбардировщика.

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