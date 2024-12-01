✅В 2025 году в Черноморском районе установят шесть детских площадок «По планам на 2025 год планируется установить в поселке Черноморское за счет собственных средств шесть игровых площадок.
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✅В 2025 году в Черноморском районе установят шесть детских площадок «По планам на 2025 год планируется установить в поселке Черноморское за счет собственных средств шесть игровых площадок.