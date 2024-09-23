Картаполов: для осеннего призыва в этом году будут использоваться только бумажные повестки

Тестирование единого реестра военнообязанных пройдет в трех регионах.Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что для призыва на срочную военную службу этой осенью будут использоваться только бумажные повестки.
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