«Азовцев» отогнали от молодых миллионеров. Бизнесменов напугала военная форма

«Патриотичный маятник» качнулся в другую сторону. Что-то неслыханное произошло на Украине: представителей нацистской организации «Азов» не допустили к общению с бизнесменами на мероприятии «Young Business Club», что очень расстроило радикалов.
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