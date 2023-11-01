Шотландский аэрокосмический стартап Skyrora планирует провести первый орбитальный пуск в 2024 году

На этой неделе Тайваньское космическое агентство TASA проводит отраслевой форум TASTI 2023. В рамках этого мероприятия шотландский аэрокосмический стартап Skyrora украинского предпринимателя Владимира Левыкина объявил о намерении провести первый орбитальный пуск своей ракеты в 2024 году.