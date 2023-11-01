Шотландский аэрокосмический стартап Skyrora планирует провести первый орбитальный пуск в 2024 году

На этой неделе Тайваньское космическое агентство TASA проводит отраслевой форум TASTI 2023. В рамках этого мероприятия шотландский аэрокосмический стартап Skyrora украинского предпринимателя Владимира Левыкина объявил о намерении провести первый орбитальный пуск своей ракеты в 2024 году.
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