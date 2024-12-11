Хазары: куда на самом деле исчезли первые враги русских

В VII – X веках государство кочевых тюрков-хазар занимало обширные территории современных постсоветских республик от Средней Азии и Северного Кавказа на востоке до современных Украины и Крыма на юго-западе.
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