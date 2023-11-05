Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконных мигрантах в Новосибирской области

Двое мужчин оформляли жителям других стран фиктивные документы и устраивали их на работуГлаве Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела, возбуждённого против двух жителей Новосибирской области, один из которых – уроженец Средней Азии.