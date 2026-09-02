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"Меня избивали тут": конфликт из-за спаниеля обернулся дракой в автобусе

"Меня избивали тут": конфликт из-за спаниеля обернулся дракой в автобусе

"112" В Москве маленький, но зубастый Пирожок спровоцировал большой скандал в автобусе. Четвероногий пассажир оказался не по вкусу части салона, и спор о правилах поездки быстро столкнул попутчиков лбами.

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