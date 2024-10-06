Интервью: как возникли настольные игры

: Какая игра считается самой древней? : Вопрос непростой, потому что когда мы говорим о древних играх, то основные наши источники это археологические материалы, или письменные документы, которых очень мало.
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