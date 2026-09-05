Вышел мод Immersive Third Person для Cyberpunk 2077 с органичным видом от третьего лица

Для популярной ролевой игры Cyberpunk 2077 создана новая модификация под названием Immersive Third Person от пользователя CybrDrake.
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